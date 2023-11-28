Подмосковье 28 ноября 2023, 17:21 Свыше 17 тысяч коммунальщиков задействовали в уборке снега в Подмосковье ГУСТ

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Сильный снегопад прошел в Подмосковье в минувшие выходные. Из-за непогоды коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. На очистку общественных территорий и дворов направили свыше 17 тысяч специалистов.

Как рассказали в Главном управлении содержания территорий, последствия снегопада ликвидируют свыше 17 тысяч человек и 1,2 тысячи машин.

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«Усиленный упор сегодня делаем на обработку противогололедными материалами. Во многих округах был переход через ноль несколько раз за сутки. Вчера вечером сформировали задания для коллег, а также напомнили о необходимости использовать ПГМ в адресной рассылке. Проводить обработку необходимо не только после уборки снега, но и до осадков: превентивные меры помогают избежать травм», — сказала глава ведомства Светлана Аипова.

За качеством уборки следят инспекторы, а также камеры системы «безопасный регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал быстрее обучать ИИ для поддержания порядка во дворах. О такой необходимости он заявил на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

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