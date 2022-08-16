Свыше 17 тысяч гектаров подмосковной земли обработали от борщевика за месяц

В Московской области завершился третий этап мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского. За месяц, начиная с 10 июля, в регионе было обработано более 17 тысяч гектаров земель. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхоза Подмосковья.

«По данным на конец прошлой недели, от борщевика было обработано 90,9% от общей площади поражения. В рамках второго этапа работ, который проходил с 10 июня по 10 июля, обработка прошла на территории более чем 20 гектаров», — отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Активно ведется и борьба с борщевиком в лесу — в этом сезоне работы проходили на территории 249,31 гектара.

В прошлом году работы по борьбе с борщевиком велись на территории около 18 тысяч гектаров.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье наладило диалог с агробизнесом по предоставлению земли.