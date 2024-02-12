Подмосковье 12 февраля 2024, 14:31 Свыше 17 тысяч человек посетили праздник «Стартуют все!» в парках Подмосковья Министерство культуры и туризма Подмосковья

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Праздник «Стартуют все!» прошел почти в 70 парках Подмосковья 10 февраля. Его посетили 17 тысяч человек. Для них провели семейные эстафеты, конкурсы, забеги и футбольные матчи.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, для гостей праздника подготовили легкоатлетические забеги, футбольные матчи на снегу, а также зарядку на свежем воздухе и многое другое. Они приняли участие в соревнованиях по северной ходьбе, викторине и фотовыставке.

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В этот день в парках прошли мастер-классы у профессиональных тренеров по фигурному катанию, керлингу и лыжам. Для детей организовали анимацию с ростовыми куклами, спектакли и шутливые турниры.

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