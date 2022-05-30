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    30 мая 2022, 15:37

    Свыше 17 млн ПЦР-тестов на ковид провели в Подмосковье с начала пандемии

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Более 17 миллионов ПЦР-исследований на ковид провели в Московской области с начала пандемии. Это главный метод выявления коронавируса.

    Свыше 17 млн ПЦР-тестов на ковид провели в Подмосковье с начала пандемии | Изображение 1

    Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, вакцинация от ковида по-прежнему актуальна.

    Несмотря на то, что заболеваемость в регионе остается на достаточно низком уровне, вирус никуда не ушел

    Светлана Стригункова.

    В Подмосковье работает 14 государственных лабораторий, в которых выполняют ПЦР-тесты.

    Это делают бесплатно при наличии назначения и симптомов респираторного заболевания. Жители получают результаты в СМС.

    «Рекомендую обезопасить себя и своих близких в преддверии летнего сезона и пройти вакцинацию», — рассказала Светлана Стригункова.

    Ранее стало известно, что вакцинацию от COVID-19 призвали сделать сезонной.