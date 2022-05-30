Свыше 17 млн ПЦР-тестов на ковид провели в Подмосковье с начала пандемии

Более 17 миллионов ПЦР-исследований на ковид провели в Московской области с начала пандемии. Это главный метод выявления коронавируса.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, вакцинация от ковида по-прежнему актуальна.

Несмотря на то, что заболеваемость в регионе остается на достаточно низком уровне, вирус никуда не ушел Светлана Стригункова.

В Подмосковье работает 14 государственных лабораторий, в которых выполняют ПЦР-тесты.

Это делают бесплатно при наличии назначения и симптомов респираторного заболевания. Жители получают результаты в СМС.

«Рекомендую обезопасить себя и своих близких в преддверии летнего сезона и пройти вакцинацию», — рассказала Светлана Стригункова.

Ранее стало известно, что вакцинацию от COVID-19 призвали сделать сезонной.