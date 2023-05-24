Подмосковье 24 мая 2023, 16:17 Свыше 17 километров барьерных ограждений установят на дорогах Подмосковья в 2023 году Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

До конца года в Подмосковье установят металлические ограждения на 60 участках региональных дорог. Работы пройдут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в четырех округах.

Как рассказали в Минтрансе, общая протяженность новых ограждений составит около 17 километров.

Реклама

«Ограждения снижают риск съезда с дороги, тем самым уменьшая вероятность возникновения и тяжесть последствий аварий. Дорожные службы проведут работы в Ленинском, Раменском, Богородском и Жуковском», — сказал глава министерства Алексей Гержик.

Так, более девяти километров ограждений установят в Раменском округе на трассе А-107. Еще четыре километра обустроят в Ленинском округе и почти три километра в Богородском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».