24 мая 2023, 16:17
Свыше 17 километров барьерных ограждений установят на дорогах Подмосковья в 2023 году
До конца года в Подмосковье установят металлические ограждения на 60 участках региональных дорог. Работы пройдут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в четырех округах.
Как рассказали в Минтрансе, общая протяженность новых ограждений составит около 17 километров.
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«Ограждения снижают риск съезда с дороги, тем самым уменьшая вероятность возникновения и тяжесть последствий аварий. Дорожные службы проведут работы в Ленинском, Раменском, Богородском и Жуковском», — сказал глава министерства Алексей Гержик.
Так, более девяти километров ограждений установят в Раменском округе на трассе А-107. Еще четыре километра обустроят в Ленинском округе и почти три километра в Богородском.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.
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Дороги
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