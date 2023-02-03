Подмосковье 03 февраля 2023, 17:34 Свыше 16,8 тысячи договоров на присоединение к электросетям заключили в Подмосковье за год

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Компания «Мособлэнерго» заключила 16,8 тысячи договоров на технологическое присоединение к электросетям за год. Это на 1975 больше, чем годом ранее. Мощность по ним составила 522 мегаватт.

Как рассказали в Минэнерго, большинство подключений в прошлом году выполнили в Раменском округе, Одинцове, Красногорске, Коломне и Домодедове. К сетям также присоединили школы в Павловском Посаде, Подольске, Щелкове и Балашихе, детские сады в Балашихе и Коломне, спортивные объекты в Дзержинском и Коломне, пожарное депо в Подольске и другие объекты. Кроме того, была увеличена мощность для больниц Зарайска, Домодедова и Реутова для установки новой техники.

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В этом году компания планирует подключить к электросетям детские сады в Одинцове и Мытищах, школы в Шатуре и Истре, стадион в Балашихе и ФОК в Кашире, а также Дом культуры в Чехове. Увеличат мощность парка «Елочки» в Домодедове и Удельнинской поликлиники в Раменском.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность личного общения с жителями. По его мнению, это ключ к успеху на пути развития региона.

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