Подмосковье 24 ноября 2022, 10:59 Свыше 167 тысяч семей из Подмосковья получили выплату на питание

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Более 167 тысяч семей из Подмосковья стали получателями выплаты на обеспечение питанием беременных, кормящих матерей и детей до трех лет. Поддержку оказывают в рамках нацпроекта «Демография», рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Размер выплаты составляет 400 рублей в месяц для беременных, 1000 рублей для кормящих матерей, 1000 рублей для детей до года и 600 рублей для детей от года до трех.

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«В этом году срок ответа по заявлению сокращен с 10 до семи дней. Теперь нет необходимости предоставлять подлинники документов в МФЦ, в том числе для сверки», — добавила Ирина Каклюгина.

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