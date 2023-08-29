Свыше 164 тысяч земельных услуг оказали в Подмосковье онлайн с начала года | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 13:29 Свыше 164 тысяч земельных услуг оказали в Подмосковье онлайн с начала года МИО МО

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Свыше 164 тысяч госуслуг по земле предоставили в Подмосковье в электронном виде с начала года. Самой популярной стало перераспределение участков.

Как рассказала глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова, электронные услуги дают возможность жителям сэкономить время и получить их удаленно. На региональном портале также упростили функцию поиска и внедрили новый сервис, который помогает выбрать необходимый раздел.

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«Так, с начала года мы предоставили свыше 164,5 тысячи государственных услуг по земле в электронном виде, это почти на пять тысяч больше, чем в прошлом году за аналогичный период», — рассказала она.

Самой популярный услугой осталось перераспределение земель. На нее подали свыше 39 тысяч заявлений в этом году. За предварительным согласованием предоставления участков обратились почти 32 тысячи человек, а за получением земли в аренду и собственность без торгов — около 19 тысяч.

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