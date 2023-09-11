Подмосковье 11 сентября 2023, 15:14 Свыше 160 тысяч тонн яровых культур собрали в Подмосковье с начала сезона Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Свыше 46% плана по сбору ярового урожая выполнили в Подмосковье. Зерновые убрали с площади 42,7 тысячи гектаров.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, валовый сбор составил 163 тысячи тонн.

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«Валовый сбор составил 163 тысячи тонн, средняя урожайность — 38,1 центнера на гектар», — добавил он.

Пшеницу убрали с площади 17,3 тысячи гектаров, это 72 тысячи тонн. Средняя урожайность составила 41,6 центнера на гектар. В прошлом году этот показатель составил 38,9.

Яровый ячмень собрали с 22,6 тысячи гектров земли.

В Подмосковье также выращивают овес и яровую тритикале.

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