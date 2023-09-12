Подмосковье 12 сентября 2023, 13:51 Свыше 160 тысяч льготников Подмосковья оформили электронный социальный паспорт с июня Unsplash

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Жители Подмосковья могут воспользоваться цифровым социальным паспортом с июня. Его уже оформили свыше 160 тысяч льготников.

Как рассказала глава Минсоцразвития Людмила Болатаева, благодаря цифровому паспорту льготникам больше не нужно носить с собой бумажные документы.

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«Уже свыше 160 тысяч жителей Подмосковья скачали цифровой паспорт льготника. Раньше нужно было предъявлять бумажное свидетельство или удостоверение, а теперь все удобно и под рукой в телефоне», — рассказала она.

В ведомстве добавили, что цифровой документ доступен на «Госуслугах». Он содержит штрих-код социальной карты, который дает возможность получать скидки в магазинах, аптеках и других местах.

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