16 января 2024, 12:45
Свыше 160 тысяч человек посетили горнолыжные курорты Подмосковья в новогодние праздники
Горнолыжные клубы Подмосковья приняли свыше 160 тысяч гостей в период с 30 декабря по 8 января. Подробнее рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Самым посещаемым стал спортивный парк «Волен-Степаново» в Дмитрове — там на каникулах побывали почти 42 тысячи человек. Чуть меньше — 41,6 тысячи человек — принял еще один дмитровский курорт «Сорочаны». Ранее его признали лучшим горнолыжным курортом Центрального федерального округа на национальной премии «Горы России-2023». В номинации «Лучший в России отель горнолыжного курорта ЦФО» победила гостиница-шале «Волен», которая находится на территории «Волен-Степаново».
Комплекс «Лисья гора» в Балашихе выбрали для активного новогоднего отдыха около 30 тысяч человек. Здесь предлагают пять трасс разного уровня сложности, все они оборудованы подъемниками.
В Подмосковье 18 горнолыжных клубов, в которых работают профессиональные инструкторы и есть прокат инвентаря.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.
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