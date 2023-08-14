Подмосковье 14 августа 2023, 13:58 Свыше 160 площадок на первых этажах домов Подмосковья стали доступны для открытия бизнеса

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Новый сервис для предпринимателей запустили в Подмосковье. Они получили возможность открыть бизнес на первых этажах жилых домов — для них уже доступно свыше 160 объектов.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, на инвестиционной карте уже появилось 167 точек, где предприниматели могут открыть свое дело.

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«Теперь подобрать помещение для размещения бизнеса можно онлайн на инвестиционной карте Московской области, где уже отображена информация о 167 объектах от двух крупных застройщиков. В дальнейшем этот перечень будет расширяться — планируется размещение информации о коммерческих помещениях еще нескольких ключевых застройщиков», — сказала она.

Воспользоваться новым сервисом могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы на территории Подмосковья.

Увидеть все предложения для бизнеса можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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