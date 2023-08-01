Подмосковье 01 августа 2023, 17:41 Свыше 160 километров лесных дорог расчистили в Подмосковье с начала года Комитет лесного хозяйства МО

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Противопожарный обустройство лесов продолжается в Подмосковье. Это позволяет предотвратить возгорания и создать условия для патрулирования и тушения огня. Для этих целей было очищено и обустроено свыше 160 километров дорог.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, календарный план выполнили с опережением графика. Из запланированных 102,2 километра очистили свыше 160 километров дорог.

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«Противопожарное обустройство лесов проводят весь сезон — с начала весны и до формирования устойчивого снежного покрова. В рамках государственного задания на 2023 год необходимо провести комплекс мероприятий по содержанию лесных дорог протяженностью 283,7 километра», — рассказал он.

Больше всего работ привели в Шатуре, Клину, Егорьевске, Луховицах и Виноградовском лесничестве.

Лесные дороги используются для охраны от пожаров. По ним машины могут проехать к водоемам и участкам, подверженным риску возгорания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству. Он подчеркнул, что места отдыха, которые знакомы не одному поколению, стали удобными и комфортными для культурного и цивилизованного проведения времени.

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