Свыше 160 домов капитально отремонтируют в Богородском городском округе до конца года

В городском округе Богородской на капитальный ремонт многоквартирных домов в этом году выделили миллиард рублей. Там планируют отремонтировать сразу 165 домов, в том числе кровли в 47 домах.

Фасады собираются отремонтировать в 10 МКД, инженерные системы будут менять и приводить в порядок еще в 47 домах. Кроме того, будут заменены лифты в четырех многоквартирных домах.

К текущему моменту на территории Богородского округа уже удалось завершить все работы по капитальному ремонту в 79 многоквартирных домах.

В целом в Московской области реализуют обширную программу по капитальному ремонту. На период до 2049 года в нее включено больше 44 тысяч домов. Уже удалось улучшить условия проживания более чем двух миллионов жителей области. Об этом рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.