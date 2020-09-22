Свыше 160 детей, переболевших COVID-19, прошли реабилитацию в Подмосковье

Уточняется, что детский центр оказывает помощь детям в возрасте от 3 до 14 лет. Программа для каждого пациента подбирается индивидуально — от 50 до 60 процедур.

По словам главного педиатра подмосковного Минздрава Нисо Одинаевой, в основе реабилитации лежит особый вид дыхательной гимнастики, которая задействует активную и пассивную мускулатуру.

«Специальные упражнения позволяют изменять функциональную емкость легких и другие параметры газообмена, улучшают кровоснабжение, помогают восстановить правильное дыхание у ребенка», — добавила специалист.

Также дети посещают лечебный массаж, ЛФК, водные процедуры, соляную пещеру и проходят кинезиотерапию. Кроме того, для маленьких пациентов разработана программа психологической реабилитации семей и детей, которые переболели COVID-19. Она нацелена на преодоление отрицательных психических реакций после болезни.