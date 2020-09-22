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    22 сентября 2020, 18:35

    Свыше 160 детей, переболевших COVID-19, прошли реабилитацию в Подмосковье

    Артур Блянихов

    С 1 июля в детском клиническом многопрофильном центре Московской области прошли реабилитацию 167 детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

    Уточняется, что детский центр оказывает помощь детям в возрасте от 3 до 14 лет. Программа для каждого пациента подбирается индивидуально — от 50 до 60 процедур.

    По словам главного педиатра подмосковного Минздрава Нисо Одинаевой, в основе реабилитации лежит особый вид дыхательной гимнастики, которая задействует активную и пассивную мускулатуру.

    «Специальные упражнения позволяют изменять функциональную емкость легких и другие параметры газообмена, улучшают кровоснабжение, помогают восстановить правильное дыхание у ребенка», — добавила специалист.

    Также дети посещают лечебный массаж, ЛФК, водные процедуры, соляную пещеру и проходят кинезиотерапию. Кроме того, для маленьких пациентов разработана программа психологической реабилитации семей и детей, которые переболели COVID-19. Она нацелена на преодоление отрицательных психических реакций после болезни.

    Новости SMI.FM