Подмосковье 05 апреля 2024, 16:01 Свыше 16 умных счетчиков установили в Подмосковье с начала года Россети Московский регион

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Подмосковные «Россети» заменили 16,5 тысячи счетчиков электричества на современные интеллектуальные модели за три месяца. Они могут дистанционно передавать данные. Всего в этом году планируют обновить 65 тысяч приборов.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, больше всего работ провели на юге региона. Там обновили более семи тысяч счетчиков. Еще около четырех тысяч ввели в работу на западе и три тысячи - на севере области. При этом обязательства по обслуживанию и эксплуатациюю приборов лежат на потребителях.

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Всего за три года "Россети" установили около 140 тысяч приборов учета с дистанционной передачей данных. Межпроверочный интервал для них составляет 15 лет.

"В отличие от технически устаревших предшественников интеллектуальные приборы дистанционно передают показания по потреблению электроэнергии, подают сигнал о несанкционированном вмешательстве. Кроме того, установка ИПУ помогает снизить потери электроэнергии. В результате современное оборудование повышает надежность и качество электроснабжения потребителей", - объяснили в министерстве.

Подать заявку на замену или установку приборов можно на сайте компании.

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