Свыше 1,6 тысячи жителей Подмосковья привились от коронавируса в Единый день вакцинации в МФЦ

Свыше 1,6 тысячи человек сделали прививки от ковида в МФЦ в Единый день вакцинации, прошедший 26 марта. Для этого работали выездные бригады.

Мобильные пункты вакцинации развернули в 25 подмосковных офисах «Мои документы». Они принимали пациентов, например, в Ленинском округе, Одинцове, Клину, Балашихе, Домодедове и не только.

Это отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. По ее словам, такой день вакцинации при МФЦ в регионе состоялся в третий раз.

Мы видим, что такие мероприятия востребованы у жителей. Это удобный формат Светлана Стригункова.

За три таких дня от коронавируса привились более четырех тысяч жителей Подмосковья, уточнила Стригункова.

Вакцинацию в регионе делают бесплатно. Записаться на нее в Подмосковье можно через сайт госуслуг, в поликлиниках, МФЦ или по номеру 122.

Для прививки с собой потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.