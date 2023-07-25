Подмосковье 25 июля 2023, 13:41 Свыше 1,6 тысячи незаконных объявлений убрали в лесах Подмосковья с начала лета Комитет лесного хозяйства МО

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Размещение рекламы на деревьях вредит лесным насаждениям. В связи с этим в Подмосковье продолжают демонтировать объявления, таблички и плакаты. С начала лета лесничие убрали 1642 конструкции.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, большая часть объявлений была прибита к деревьям гвоздями или прикручена саморезами.

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«С начала летнего сезона лесничими Подмосковья с деревьев демонтировано 1642 различных рекламных конструкций — объявлений, табличек и плакатов. Большая часть из них была прибита гвоздями или прикручена саморезами к деревьям. Такие жестокие способы крепления абсолютно недопустимы. Они способствует проникновению в ствол различных инфекций и грибков, приводящих деревья к гибели», — рассказал он.

Больше всего конструкции демонтировали в Орехово-Зуеве, Звенигороде, Виноградовском лесничестве, Ступине и Наро-Фоминске. Всего с начала года лесная охрана убрала 3783 объявления.

За незаконное размещение рекламы на деревьях предусмотрен штраф в размере до трех тысяч рублей для жителей, до 40 тысяч рублей — для должностных и до 300 тысяч рублей — для юридических лиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

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