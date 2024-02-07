Подмосковье 07 февраля 2024, 17:38 Свыше 1,6 тысячи незаконных граффити выявили в Подмосковье в январе Пресс-служба ГУСТ МО

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Незаконные рисунки на зданиях и заборах могут наносить значительный ущерб городу. За месяц в Подмосковье обнаружили еще 1642 таких граффити, которые предстоит удалить коммунальщикам.

«1308 рисунков обнаружили благодаря мобильным комплексам с искусственным интеллектом, патрулирующим территории. Еще 334 нарушения зафиксировали инспекторы, уличные камеры системы „Безопасный регион“ и председатели многоквартирных домов. Для устранения рисунков используют специальные моющие средства и краску подходящего цвета», — рассказала руководитель ГУСТ Подмосковья Светлана Аипова.

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Граффити вносит разнообразие в городскую среду, если его местоположение и тематика согласованы. В противном случае это нарушение, которое предусматривает штраф до 40 тысяч рублей.

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