Подмосковье 18 января 2024, 16:53 Свыше 16 тысячи коммунальщиков вышли на уборку снега в Подмосковье Главное управление содержания территорий Московской области

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Коммунальные службы Подмосковья приступили к очистке улиц от снега. Для этой работы задействуют свыше 200 машин.

Как рассказали в Главном управлении содержания территорий, на Подмосковье надвигаются сильные снегопады. Ожидается, что прирост покрова может достигнуть 20 сантиметров.

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Во дворах и на общественных территориях работают 16,4 тысячи специалистов, а также 223 машины. В первой половине дня они провели превентивную уборку и обработали дороги ото льда.

На борьбу с новой волной осадков направят все коммунальные службы. В первую очередь они расчистят придомовые территории, пешеходные дорожки, а также подъезды к контейнерным площадкам. За работами будут следить инспекторы ведомства.

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