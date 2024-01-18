18 января 2024, 16:53
Свыше 16 тысячи коммунальщиков вышли на уборку снега в Подмосковье
Коммунальные службы Подмосковья приступили к очистке улиц от снега. Для этой работы задействуют свыше 200 машин.
Как рассказали в Главном управлении содержания территорий, на Подмосковье надвигаются сильные снегопады. Ожидается, что прирост покрова может достигнуть 20 сантиметров.
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Во дворах и на общественных территориях работают 16,4 тысячи специалистов, а также 223 машины. В первой половине дня они провели превентивную уборку и обработали дороги ото льда.
На борьбу с новой волной осадков направят все коммунальные службы. В первую очередь они расчистят придомовые территории, пешеходные дорожки, а также подъезды к контейнерным площадкам. За работами будут следить инспекторы ведомства.
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Благоустройство
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