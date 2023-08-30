Подмосковье 30 августа 2023, 17:30 Свыше 1,6 тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за сутки Минтранс Подмосковья

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За сутки дорожные службы отремонтировали свыше 1,6 тысячи ям на проезжей части. Работы проводили на муниципальной и региональной сетях.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, больше всего ям устранили на муниципальных дорогах в Рузе, Раменском и Коломне. Еще 260 дефектов ликвидировали на региональной сети в Егорьевске, Шатуре, Воскресенске и Орехово-Зуеве.

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Все работы контролируют при помощи системы СКПДИ. Ямы оцифровывают, а после их ремонта направляют фотоотчет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

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