Свыше 1,6 тысячи домов капитально отремонтируют в Подмосковье за год

В 2020 году в Московской области капитально отремонтируют более 1,6 тысячи многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ региона.

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский уточнил, что в региональную программу капитального ремонта на 2020 год включено 1630 многоквартирных домов. Жилищные условия улучшатся у более 110 тысяч семей Московской области.

Комплексный капитальный ремонт ждет треть всех домов, включенных в годовую программу Фонда капремонта общего имущества МКД.

В 540 многоквартирных домах будет проведено сразу два и более вида работ, например, там будут отремонтированы и кровля, и фасад здания.

Начало запланировано на весну, после того, как завершатся конкурсные процедуры, аукционы и другие подготовительные мероприятия.

Глава МинЖКХ Антон Велиховский подчеркнул, что особое внимание во время капремонта домов уделяется мнению их жителей.

«Все работы по капитальному ремонту МКД проводятся при непосредственном участии и под контролем общественности, а также с применением онлайн-трансляции хода выполнения работ», — добавил министр жилищно-коммунального хозяйства области.

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

По программе капремонта в регионе также запланировано заменить и починить 743 лифта в 249 многоквартирных домах. Директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов напомнил, что Московская область одной из первых в России перешла на ввод лифтов в эксплуатацию по новому федеральному регламенту.

«Теперь ввод лифтового оборудования в эксплуатацию осуществляется с обязательным участием представителей Ростехнадзора, которые проверяют надежность оборудования и качество выполненных работ», — отметил Валерий Николов.

В прошлом году в Подмосковье капитально отремонтировали 2654 многоквартирных дома, а также заменили 841 лифт.

«Благодаря этому, жилищные условия улучшены у более чем 187 тысяч семей», — пояснил директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона.

Программа капитального ремонта многоквартирных домов Московской области — самая масштабная в России. Всего в нее включено 44,6 тысячи МКД. С 2014 года по 2019 год по этой программе в регионе капитально отремонтировали 11,7 тысячи домов, заменили и отремонтировали более 10,3 тысячи единиц лифтового оборудования.