Свыше 16 тысяч кубометров снега за день вывезли с общественных территорий Подмосковья

Со дворов и общественных территорий Подмосковья за минувший день вывезли свыше 16,3 тысячи кубометров снега. От осадков очистили пространство в 17,14 миллиона квадратных метров.

«За минувший день в Московской области вывезено со дворов и общественных территорий более 16,3 тысячи кубометров снега. Очищена от снега территория 17,14 миллиона квадратных метров, из них 5,96 миллиона квадратных метров составили пешеходные коммуникации», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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Уборку снега в соответствие с нормативом нужно проводить в течение 12 часов после завершения снегопада, отметила Аипова. Также, по ее словам, после уборки в течение двух часов необходимо проводить обработку противогололедными материалами.

«Вывоз снега не должен занимать более пяти суток», — добавила Аипова.

Ход уборки контролируют инспектора Главного управления содержания территорий. Они также следят за тем, чтобы во дворах и на общественных пространствах во всех муниципальных образованиях Подмосковья присутствовали дворники и спецтехника. Обнаруженные нарушения инспектора фиксируют с помощью мобильного приложения.

Накануне в Подмосковье выпало от шести до 10 сантиметров снега. Дорожники расчищали проезжие части. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева работы были усилены. По словам министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика, за сутки расчистили более 35 тысяч километров дорог и свыше 3,5 тысячи километров тротуаров.