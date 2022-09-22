Свыше 16 тысяч ям отремонтировали во дворах Подмосковья с начала года | 360°

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22 сентября 2022, 18:14

Свыше 16 тысяч ям отремонтировали во дворах Подмосковья с начала года

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План по ямочному ремонту выполнили на 75% в Подмосковье в рамках первой и второй волны. Рабочие ликвидировали свыше 16 тысяч ям во дворах и проездах региона. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территория области.

На этой неделе работы завершили в Сергиевом Посаде. Это около 42 тысяч квадратных метров покрытия. Также ремонт провели в Наро-Фоминске и Истре, приведя в порядок по 12 тысяч квадратных метров дорог.

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«Остальным муниципалитетам необходимо ускориться и войти в зимний сезон с восстановленным асфальтом во дворах», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.

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Второй этап ремонта продолжается, напомнили в ГУСТ. Его проводят за счет субсидий из регионального и муниципального бюджетов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

Дороги

Ремонтные работы

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