Подмосковье 07 декабря 2023, 18:00 Свыше 16 тысяч дворников и 1200 машин привлекли к уборке снега в Подмосковье в четверг ГУСТ МО

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На уборку улиц и дворов в Подмосковье 7 декабря вывели 16 714 дворников и 1238 коммунальных машин. Об этом сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

Утром, когда в некоторых округах Подмосковья шел снег, 729 тракторов прометали покрытия. Сейчас основной задачей является вывоз снега с территорий — с этим сегодня помогают 367 погрузчиков и 142 самосвала.

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В ГУСТ дополнили, что качественная уборка — результат выполнения сразу нескольких задач. Это заблаговременная выдача заданий и их выполнение в срок, эффективное использования техники и работа специалистов. Инспекторы координируют процесс на местах, главная цель — очистить улицы и дворы как можно скорее.

Московская область нарастит штат коммунальщиков для готовности к снежной зиме, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Дополнительно в регионе закупают новую технику и нанимают больше сотрудников для уборки.

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