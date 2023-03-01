Подмосковье 01 марта 2023, 17:06 Свыше 16 тысяч датчиков утечки газа установят в жилых домах Подмосковья за полгода

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До середины этого года в многоквартирных домах Московской области установят 16,5 тысячи датчиков загазованности с клапанами. Работы проведут в рамках программы капитального ремонта. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства ЖКХ региона.

«Установка датчиков предусмотрена в рамках новых договоров, заключенных в конце 2021 года, и реализуется с 2022 года при проведении работ по ремонту систем газоснабжения», — уточнил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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Он отметил, что до середины этого года установят 16,5 тысячи датчиков.

Специалисты используют систему автоматического контроля загазованности. Она обеспечивает непрерывный автоматический контроль атмосферы помещений жильцов квартиры на содержание природного газа.

Датчики функционируют не менее 10 лет при соблюдении условий использования.

Если система сработала, то нужно срочно выключить газовые и электроприборы, проветрить комнаты, найти место протечки. Включить приборы можно будет только после устранения причин утечки газа.

Порядка 4,5 тысячи многоквартирных домов в Подмосковье ждет капитальный ремонт в течение двух лет, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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