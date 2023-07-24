Подмосковье 24 июля 2023, 10:44 Свыше 1,6 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю Министерство благоустройства Московской области

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За неделю с 17 по 23 июля в парках и лесопарках Подмосковья побывали 1,6 миллиона человек. Самыми посещаемыми стали места отдыха в Балашихе, Пушкино и Химках.

Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, посещаемость парков растет ежегодно. С начала года их посетили более 34 миллионов человек.

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«Только за первую половину 2023 года в парках и лесопарках Московской области побывало свыше 34 миллионов человек. Это на шесть миллионов больше, чем год назад. Мы ожидаем, что проводимые нами работы по благоустройству зон отдыха, сделают подмосковные места досуга и отдыха еще привлекательней для жителей и гостей региона», — рассказал министр.

Среди самых посещаемых стали парк «Пехорка» в Балашихе, центральный парк культуры и отдыха в Пушкино, парк Толстого в Химках, парк «Сестрорецкий» в Клину и центральный парк в Реутове.

В министерстве добавили, что 23 июля в Домодедове открылся после обновления парк «Взлет». За полдня его посетили свыше семи тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.

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