Подмосковье 08 апреля 2024, 12:52 Свыше 1,6 миллиона человек побывали в парках Подмосковья за неделю Министерство благоустройства Московской области

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За неделю парки Подмосковья посетили 1,6 миллиона человек. Самым популярным местом отдыха стала «Пехорка» в Балашихе.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, в будние дни парки посещали от 158 до 262 тысяч человек. В воскресенье там отдохнули 388 тысяч гостей, а всего за выходные их посетили 657 тысяч жителей.

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«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

За неделю парк «Пехорка» в Балашихе посетила 61 тысяча гостей. Еще по 57 тысяч побывали в парке Толстого в Химках и Центральном парке Пушкино, 48 тысяч — в парке Мира в Мытищах, 39 тысяч — в Сестрорецком в Клину и 37 тысяч — в Фабричном в Истре.

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