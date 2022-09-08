null | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 18:57 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 1500 км газопровода провели в Подмосковье по «Социальной газификации» null pixabay.com

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С начала реализации президентской программы «Социальная газификация» в Подмосковье было построено больше 1500 километров газопроводов, которые затронули 53 городских округа области. В четырех округах удалось провести догазификацию на все 100%. Это Фрязино, Черноголовка, Лыткарино и Бронницы.

Еще в трех округах работы выполнены более чем на 95%. Это Орехово-Зуево, Серебряные Пруды и Шатура. В целом в Подмосковье за текущий сезон успели газифицировать 2022 населенных пункта.

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Немногим более трех месяцев осталось на то, чтобы закончить работы еще в 783 населенных пунктах. Постепенно происходит наращивание темпов работ. Количество строительных бригад было увеличено в два раза. Каждую неделю к газу подключаются порядка 300 новых жилых домов.

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«Сейчас наша задача — не только завершить строительство газопроводов до конца года, но и подключить всех жителей Подмосковья, чьи дома попали в президентскую программу, к голубому топливу», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Напомним, всего по программе будет построено 2500 километров газопроводов, догазифицировано 2805 населенных пунктов.

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