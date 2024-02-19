Подмосковье 19 февраля 2024, 16:58 Свыше 150 жителей посетили выездные приемы администрации в Химках с начала 2024 года Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Администрация в Химках провела девять выездных приемов жителей с начала 2024 года, которые смогли посетить более 150 человек. Главные вопросы касались сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Формат выездной администрации позволяет жителям отдаленных микрорайонов округа получить консультации специалистов рядом с домом. Профильные службы принимают жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, соцобеспечению, здравоохранению, безопасности, предпринимательству и другим сферам.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Наши службы берут в работу все обращения жителей. Часть из них решаются буквально на месте. Масштабные проекты, которые требуют дополнительного финансирования, мы включим в план работ на ближайшие годы», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Следующая выездная администрация пройдет в Сходне 21 февраля с 16:00 до 20:00 по адресу: улица Первомайская, дом № 33.

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