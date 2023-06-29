Подмосковье 29 июня 2023, 12:52 Свыше 150 жителей Подмосковья приняли участие в земельных торгах за неделю

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За неделю в Подмосковье прошло 55 земельных аукционов. В них приняли участие 157 человек. В среднем на один лот претендовали четыре участника.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, торги позволяют участникам предложить наиболее высокую цену, чтобы стать победителем. Для этого нужно получить электронную подпись, которую выдает аккредитованный удостоверяющий центр.

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На прошлой неделе стартовая цена на один из лотов в Пушкино увеличилась в 18 раз. На землю претендовали 10 человек. Участок подойдет для ведения личного подсобного хозяйства и расположен в 37 километрах от МКАД. Итоговый размер годовой аренды составил более 18 миллионов рублей.

Ознакомиться со всеми оплатами жители могут на портале ЕАСУЗ.

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