Подмосковье 29 ноября 2023, 11:34 Свыше 150 земельных участков выставили на торги в Подмосковье за неделю Комитет по конкурентной политике Московской области

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За неделю в Подмосковье выставили на торги 156 объектов недвижимости. Больше всего из них — в Богородском округе, Наро-Фоминске и Раменском.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, с начала года жители взяли через торги 142 земельных участка в Богородском, 88 — в Наро-Фоминске и 87 — в Раменском. Там стало доступно еще 40, 25 и 63 лота. Один из них — участок на Комсомольской улице в Наро-Фоминске площадью четыре сотки, который подойдет для бытового обслуживания. Рядом находятся больница, продуктовые магазины и железнодорожная станция.

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Ознакомиться со всеми лотами можно на портале ЕАСУЗ.

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