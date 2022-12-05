Подмосковье 05 декабря 2022, 11:10 Свыше 150 тысяч жителей Подмосковья прошли углубленную диспансеризацию после ковида с начала года

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Углубленную диспансеризацию после ковида прошли свыше 150 тысяч жителей Подмосковья в этом году. Это можно сделать в поликлинике по месту прикрепления, рассказала зампред правительства региона Светлана Стригункова.

«Коронавирус не проходит бесследно. Заболевание провоцирует развитие хронических патологий и их обострение — нарушения работы сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Чтобы вовремя обнаружить недуг и начать лечение, важно обследоваться», — отметила она.

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Диспансеризацию проводят в два этапа. Сначала пациенту проводят анализ крови, измеряют ее насыщение кислородом, делают рентген грудной клетки и другие исследования. По необходимости он продолжает обследоваться на втором этапе — проходит ЭКГ, томографию легких, а также дуплексное сканирование вен ног.

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Пройти диспансеризацию после перенесенного ковида могут жители Подмосковья старше 18 лет через два месяца после выздоровления. Записаться можно через «Госуслуги», поликлинику или по телефону 122.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал в строящемся детском госпитале в Красногорске. Он рассказал, что там смогут получать помощь около 15 тысяч юных пациентов в год, причем многие из них будут приезжать из других регионов страны.

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