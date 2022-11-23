Подмосковье 23 ноября 2022, 14:21 Свыше 150 тысяч жителей Подмосковья получили газ по президентской программе

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«Мособлгаз» полностью газифицировал 2440 населенных пунктов Подмосковья по президентской программе. Синее топливо пришло в дома 155 тысяч жителей региона.

Генеральный директор «Мособлгаз» Игорь Баранов рассказал, что для своевременного завершения работ компания увеличила количество бригад. В декабре темп газификации будет максимальным — в планах провести коммуникации в 366 сел и деревень в декабре.

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Чтобы провести газ к дому, необходим заключить договор с «Мособлгаз» или другой профильной организацией. Подать заявку можно на сайте.

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