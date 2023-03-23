23 марта 2023, 11:50
Свыше 150 тысяч школьников Подмосковья посетят урок финансовой безопасности
Более чем 150 тысяч учащихся 8-10 классов и студентов колледжей из Подмосковья посетят тематический урок по финансовой безопасности. Он охватит 937 образовательных учреждений региона.
Как рассказали в Минобразования области, уроки пройдут в рамках третьей международной олимпиады по финансовой безопасности. Она направлена на повышение информационной и правовой грамотности детей и молодежи.
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«Это отличная возможность для ребят повысить уровень финансовой грамотности и безопасности», — отметили в министерстве.
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Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
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