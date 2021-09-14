Свыше 150 тысяч пищевых исследований выполнили в ветеринарных лабораториях Подмосковья с января

Более 150 тысяч пищевых исследований провели в пяти ветеринарных лабораториях Подмосковья с января. Это аккредитованные организации, которые подтверждают свою компетентность.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, лаборатории аккредитованы в национальной системе для проведения исследований кормов, зерновых культур, биоматериала животных и не только. В Подмосковье выполняют диагностические исследования 13 ветеринарных лабораторий Сергей Воскресенский. Одна из задач исследований — исключить болезни животных, включая бешенство. Аккредитованные лаборатории постоянно подтверждают свою аккредитацию и расширяют область аккредитации. В пяти аккредитованных лабораториях Подмосковья работают 88 сотрудников. Исследования проводятся не менее чем по 150 методикам.