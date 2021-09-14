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    14 сентября 2021, 10:38

    Свыше 150 тысяч пищевых исследований выполнили в ветеринарных лабораториях Подмосковья с января

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Более 150 тысяч пищевых исследований провели в пяти ветеринарных лабораториях Подмосковья с января. Это аккредитованные организации, которые подтверждают свою компетентность.

    Свыше 150 тысяч пищевых исследований выполнили в ветеринарных лабораториях Подмосковья с января | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, лаборатории аккредитованы в национальной системе для проведения исследований кормов, зерновых культур, биоматериала животных и не только.

    В Подмосковье выполняют диагностические исследования 13 ветеринарных лабораторий

    Сергей Воскресенский.

    Одна из задач исследований — исключить болезни животных, включая бешенство.

    Свыше 150 тысяч пищевых исследований выполнили в ветеринарных лабораториях Подмосковья с января | Изображение 2

    Аккредитованные лаборатории постоянно подтверждают свою аккредитацию и расширяют область аккредитации.

    В пяти аккредитованных лабораториях Подмосковья работают 88 сотрудников. Исследования проводятся не менее чем по 150 методикам.