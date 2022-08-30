Свыше 150 спортсменов примут участие в соревнованиях по бадминтону в Подмосковье

Соревнования по бадминтону пройдут в Раменском в рамках всероссийской спартакиады сильнейших. Матчи пройдут во дворце спорта «Борисоглебский» с 28 августа по 1 сентября. Об этом сообщили в Минспорта Подмосковья.

Участниками соревнований стали 157 спортсменов из 23 регионов России. Подмосковье представят 10 атлетов — Егор Борисов, Алина Бусыгина, Егор Вельп, Владислав Добычкин, Ксения Евгенова, Алиса Киронда, Владимир Мальков, Екатерина Малькова, Артур Печенкин, Александра Чиханова. Финальные игры состоятся в первые дни осени.

Спортсмены будут состязаться в пяти разрядах: одиночные для мужчин и женщин, парные мужской и женский, а также смешанный парный.

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