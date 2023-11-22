Подмосковье 22 ноября 2023, 14:49 Свыше 150 случаев незаконной рубки выявили в лесах Подмосковья с начала года Комитет лесного хозяйства МО

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С начала года в Подмосковье выявили 155 случаев незаконной рубки деревьев в лесу. В 112 случаях виновных смогли установить, по остальным работы продолжаются.

Как рассказал глава Комлесхоза Подмосковья Олег Баженов, общий объем незаконных рубок превысил 858 кубометров. Сумма ущерба лесному фонду превысила 19 миллионов рублей.

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Всех нарушителей найдут и привлекут к ответственности.

В ведомстве напомнили, что по закону незаконная рубка в большом размере может наказываться лишением свободы на срок до семи лет и штрафом.

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