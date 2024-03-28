Подмосковье 28 марта 2024, 14:49 Свыше 150 педагогов Подольска получили компенсации за аренду квартиры Администрация Подольск г.о.

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Педагогам Подольска, у которых нет собственного жилья в городском округе, продолжают выплачивать компенсации по инициативе губернатора области Андрея Воробьева. Всего выплаты получают более 150 человек.

По словам главы городского округа Григория Артамонова, с 1 февраля учителям математики, русского языка и литературы, физики, информатики, биологии, химии и начальных классов, чей объем нагрузки составляет не менее 27 часов, начисляется компенсация аренды квартиры в размере 20 тысяч рублей.

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«В нашем Городском округе мерой поддержки пользуются 152 человека», — прокомментировал глава городского округа Григорий Артамонов», — подчеркнул Артамонов.

Одной из получателей компенсации стала преподаватель МБОУ СОШ № 5 Елена Шишова.

«Мы очень рады, это действительно большая финансовая помощь», — поделилась Елена Шишова.

Александра Захарченко, принявшая участие в программе, также поделилась положительным опытом получения социальной помощи.

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