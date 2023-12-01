Подмосковье 01 декабря 2023, 12:38 Свыше 150 навигационных лавочек установили в лесах Подмосковья с начала года Комитет лесного хозяйства Московской области

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С начала года в лесах Подмосковья установили 152 лавочки-навигатора. Они помогают жителям сориентироваться, определить направление движения и отдохнуть.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с начала года 29 таких лавочек установили в Шатурском лесничестве, 20 — в Бородинском, по 19 в Егорьевском и Наро-Фоминском и около 35 в Ступинском и Волоколамском.

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«Установленные в лесу лавочки — это лесные навигаторы для тех, кто заблудился, они помогают сориентироваться, определить направление движения и расстояние до ближайшего населенного пункта, ну и конечно люди на них могут отдохнуть и набраться сил для дальнейшего движения. Всего же в лесах Московской области 1 068 таких лавочек», — сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов.

Лавочки-наигаторы устанавливают в местах, где чаще всего теряются люди. Их изготавливают из валежной древесины, а дизайн разрабатывают сами лесничие.

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