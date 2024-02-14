Подмосковье 14 февраля 2024, 17:35 Свыше 150 многодетных семей из Подмосковья бесплатно получили земельные участки в январе Личный архив семьи

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За январь свыше 150 семей с тремя и более детьми бесплатно получили земельные участки в Подмосковье. Им выделили недвижимость в 27 округах региона.

Как рассказала глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова, на земельных участках семьи смогут построить дом или вести подсобное хозяйство.

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«В каждом округе для предоставления многодетным семьям подбираются участки от шести до 15 соток. Помимо этого, ведомство совместно с областным Центром содействия развитию земельно-имущественного комплекса проводит масштабную работу по формированию земельных участков. Всего за 12 с лишним лет участки в Подмосковье получили свыше 36 тысяч семей», - сказала она.

За месяц 24 семьи получили земельные участки в Подольске, 14 – в Жуковском, 13 – в Ленинском, по 12 – в Коломне и Домодедове, по 11 – в Люберцах и Павловском Посаде, 10 – в Орехово-Зуеве, восемь – в Солнечногорске и семь в Электростали.

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