Подмосковье 10 апреля 2023, 16:06 Свыше 150 миллионов рублей выделят на сохранение лесов Подмосковья в 2023 году

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С 10 апреля в лесах Подмосковья открыт пожароопасный сезон. В этом году на сохранение природы региона направят 157 миллионов рублей, которые пойдут на закупку новой техники и оборудования, а также на страхование огнеборцев.

«Благодаря созданной в регионе системе охраны лесов от пожаров, которая, к слову, на сегодняшний день является одной из самых современных по всей стране, в прошлом году нам удалось предотвратить возникновение крупных возгораний», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Цель на этот год — не допустить масштабных лесных пожаров и быть готовыми снова оказывать помощь соседним регионам. Например, прошлой осенью подмосковные специалисты принимали активное участие в тушении огня под Рязанью.

«Мы первыми в России приняли закон о личном страховании лесных пожарных за счет бюджета области. В этом году потенциальных получателей страховки — 510 человек», — напомнил Игорь Брынцалов о новой мере поддержки огнеборцев.

Средства выделены и на обновление противопожарного парка. Уже заключены государственные контракты на приобретение 13 единиц техники, 695 единиц оборудования, 9,6 метра пожарных рукавов. Часть заказов уже поступила в лесхозы.

К началу сезона на территории Подмосковья массово проходили учения. Вместе с другими службами лесные пожарные еще раз отработали навыки тушения огня с применением разных технических средств.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Московской области будет на семь лесопарков больше.

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