Подмосковье 20 января 2023, 12:20 Свыше 150 машин задействовали в очистке дорог и дворов в Орехово-Зуеве

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Более 150 машин направили на уборку дорог и дворов после непогоды в Орехово-Зуеве. На борьбу со стихией вышли почти 700 человек.

Как сообщили в администрации округа, на расчистку дорог направили 92 машины и 78 рабочих. Дворы будут очищать 608 дворников и 66 единиц техники.

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Главный инженер Орехово-Зуевского филиала Мособлдорремстроя Андрей Сегунов рассказал, что службы работают организованно и круглосуточно. Каждый день с дорог вывозят свыше двух тысяч кубометров снега.

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«Уборка территорий идет, и результат этой работы заметен. Сегодня уже утром на дорогах было не скользко. Видела грейдер и КамАЗ во дворе своего дома. Очень рада, что уборка проводится тщательно», — поделилась жительница округа Алена Минакова.

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