Свыше 150 компаний Подмосковья подключились к проекту по внедрению бережливого производства | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 17:25 Свыше 150 компаний Подмосковья подключились к проекту по внедрению бережливого производства

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Комбинат по производству колбасных изделий и копченостей из Лосино-Петровского стал участником президентского проекта «Производительность труда». Как сообщили в руководстве компании, по итогам первого года участия в проекте здесь ожидают роста производительности на 20%.

На предприятии уже прошло стартовое совещание с сотрудниками, где им рассказали о персональных и производственных плюсах участия в президентском проекте.

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«На сегодняшний день к участию в президентском проекте „Производительность труда“ подключились свыше 150 компаний — одни только приступили к его реализации, а другие уже успели применить его принципы на пилотных участках производства и поделиться результатами этой работы», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Как отметила зампред, внедрение новых практик на производствах приводит к значительной оптимизации процесса, позволяет снизить затраты и повысить прибыль.

Внедрять новые принципы на производствах в Подмосковье помогает Региональный центр компетенций. Его поддержку получают уже более 80 региональных предприятий.

«Перед нами стоит задача оптимизировать наши производственные процессы. Совместно с экспертами РЦК мы будем внедрять на своем предприятии принципы бережливого производства. По итогам первого года участия в нацпроекте мы ожидаем рост производительности труда на 20%», — сказала директор ООО «Царицыно Эталон» Инна Романюк.

На первом этапе рабочая группа проекта приступит к оптимизации производственных процессов пилотного потока — копчения изделий из курицы. В течение следующих шести месяцев специалисты будут заниматься разработкой и внедрением мероприятий по улучшению. Все эти процессы будут протекать при участии специалистов РЦК, рассказали в пресс-службе Мининвестиций региона.