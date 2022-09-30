1945323 | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 12:36 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 150 километров линий электропередачи подготовили к зиме в Подмосковье

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Энергетики ввели в эксплуатацию 156 километров линий электропередачи в Подмосковье для прохождения осенне-зимнего периода. Также специалисты продолжают реконструкцию подстанций, рассказали в «Мособлэнерго».

С начала года компания ввела в использование 67,9 МВА дополнительной мощности в регионе. Было отремонтировано 213,5 километра сетей и оборудование на 202 трансформаторах и распределителях. Здания 187 объектов привели в порядок.

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До конца года «Мособлэнерго» отремонтирует 306,3 километра ЛЭП и оборудование на 219 подстанциях, а также 272 здания. Техническое освидетельствование проведут на 6476 объектах с истекшим сроком службы.

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Подготовку к зиме завершат оценкой показателей и условий готовности компании. Паспорта готовности должны получить все предприятия до 15 ноября.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, что еще 10 городских округов полностью подготовились к зиме.

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