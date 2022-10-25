Центр селекции в Коломне на 100% обеспечит Подмосковье семенами томатов и перца к 2029 году | 360°

25 октября 2022, 09:54
Центр селекции в Коломне на 100% обеспечит Подмосковье семенами томатов и перца к 2029 году
Агрокомплекс по селекции в Коломне собрал 160 килограммов семян томата и перца с начала года. Ожидается, что к 2029 году он сможет обеспечить ими Подмосковье на 100%, сообщил зампред правительства Георгий Филимонов.
«Агрофирма партнер» производит семена гибридных томатов и сладкого перца, рассказал зампред.
Реклама
«На базе агрокомплекса ведут разработки гибридов семян для выращивания в Подмосковье. Работа по селекции и производству семян напрямую повлияет на качество урожая в регионе, и сегодня это для нас одно из перспективных направлений», — отметил он.
Реклама
Комплекс заработал в этом году и в ближайшие семь лет будет вводить дополнительные мощности. Так, к 2029 году на нем будут выпускать около тонны семян в год. Проект позволит обеспечить ими Подмосковье на 100% и Россию — на 33%.
Ранее Андрею Воробьеву доложили о школах и благоустройстве в Долгопрудном. В ближайшее время там начнется преображение Центрального парка.
Коломна
Сельское хозяйство
Реклама
Реклама