Центр селекции в Коломне на 100% обеспечит Подмосковье семенами томатов и перца к 2029 году | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 09:54 Центр селекции в Коломне на 100% обеспечит Подмосковье семенами томатов и перца к 2029 году

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Агрокомплекс по селекции в Коломне собрал 160 килограммов семян томата и перца с начала года. Ожидается, что к 2029 году он сможет обеспечить ими Подмосковье на 100%, сообщил зампред правительства Георгий Филимонов.

«Агрофирма партнер» производит семена гибридных томатов и сладкого перца, рассказал зампред.

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«На базе агрокомплекса ведут разработки гибридов семян для выращивания в Подмосковье. Работа по селекции и производству семян напрямую повлияет на качество урожая в регионе, и сегодня это для нас одно из перспективных направлений», — отметил он.

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Комплекс заработал в этом году и в ближайшие семь лет будет вводить дополнительные мощности. Так, к 2029 году на нем будут выпускать около тонны семян в год. Проект позволит обеспечить ими Подмосковье на 100% и Россию — на 33%.

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