Подмосковье 12 мая 2023, 14:21 Свыше 150 дорог капитально отремонтируют в Подмосковье в 2023 году

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Капитальный ремонт проведут на 150 дорогах Подмосковья в этом году. Его проведут в 24 городских округах.

Как рассказали в Минтрансе, общая протяженность ремонта превысит 80 километров.

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«Капитальный ремонт дорожных объектов позволит улучшить транспортную доступность нескольких миллионов жителей области. Уже завершили работы на улице Железнодорожной в Реутове, устроив на ней отстойно-разворотную площадку для общественного транспорта», - сказал глава ведомства Алексей Гержик.

Дорожные службы проведут работы разного типа. Это уширение проезжей части, обустройство разворотных площадок, перевод покрытия из грунта в асфальт и другие. Их проведут в Балашихе, Богородском округе, Бронницах, Волоколамске, Долгопрудном, Дубне и других муниципалитетах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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