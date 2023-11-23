Подмосковье 23 ноября 2023, 10:41 Свыше 150 детей выступили на фестивале искусств в Королеве Телеканал «360»

Читать 360tv в

Детский фестиваль искусств прошел в Королеве. Участниками праздника талантов «Королевские звездочки» стали 152 ребенка, 220 родителей и педагогов.

Фестиваль проводится в Подмосковье каждый год. В 2023-м его посвятили педагогам. Тема конкурса: «Российский детский сад — планета счастливого детства». На фестивале было две номинации — вокальное и хореографическое искусство. Под руководством музыкальных руководителей дети подготовили творческие номера про воспитателей, детский сад и дружбу.

Реклама

«Фестиваль всегда проходит у нас неподражаемо, очень здорово. Всегда поражаешься тем талантам, которые у нас в детских садах города существуют», — отметила заведующая отделом дошкольного образования Любовь Королева.

На сцене выступили хоровые коллективы и вокалисты из 22 образовательных учреждений городского округа Королев. В конце фестиваля каждый коллектив получил сертификаты и памятные подарки. Праздник закончился исполнением гимна «Королевских звездочек».

«Этот фестиваль дает возможность детям выйти на большую сцену. Он дает возможность раскрыть свои таланты, ничего не бояться, ведь рядом есть друзья, наставники, педагоги, родители», — отметила музыкальный руководитель детского сада № 39 «Солнечный город» Мария Ким.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».