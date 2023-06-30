Подмосковье 30 июня 2023, 16:12 Свыше 150 человек прошли летнюю школу педагогов дошкольного образования в Подмосковье МБОУ "Лицей г. Шатуры"

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Более 150 специалистов муниципальных образований со всей России поучаствовали в летней школе руководителей и педагогов дошкольного образования. Мероприятие прошло на базе Государственного гуманитарно-технологического университета, сообщили в министерстве образования Московской области.

В этом году участник тренинга обсудили образование ребенка как гражданина своей страны, технологии внедрения данной федеральной программы. Ее введут в детских садах в сентябре.

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Организаторы подготовили для специалистов мастер-классы и лекции от лидеров дошкольного образования России и авторов образовательных программ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых школ и детских садов в Московской области.

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