Подмосковье 29 ноября 2023, 14:52 Свыше 150 антитеррористических тренировок провели в автобусах и на вокзалах в Подмосковье с начала года АО "Мострансавто"

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Антитеррористические тренировки провели на автовокзалах, в автобусах и филиалах «Мострансавто». С начала года прошло 155 таких учений.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в тренировках участвовали все сотрудники филиалов компании. Каждая из них состояла из теоретической и практической частей. Так, сотрудники «Мострансавто» разбирали смоделированные чрезвычайные ситуации и анализировали выполненные действия, а также отрабатывали различные сценарии — от обнаружения бесхозных вещей до выявления подозрительных пассажиров.

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В ходе тренировок работники компании взаимодействовали с полицией, экстренными службами, охранными предприятиями и представителями администраций округов.

Пассажирам напомнили, что при обнаружении бесхозных предметов ил подозрительных людей, необходимо сообщить об этом водителю или охраннику.

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