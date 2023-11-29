29 ноября 2023, 14:52
Свыше 150 антитеррористических тренировок провели в автобусах и на вокзалах в Подмосковье с начала года
Антитеррористические тренировки провели на автовокзалах, в автобусах и филиалах «Мострансавто». С начала года прошло 155 таких учений.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в тренировках участвовали все сотрудники филиалов компании. Каждая из них состояла из теоретической и практической частей. Так, сотрудники «Мострансавто» разбирали смоделированные чрезвычайные ситуации и анализировали выполненные действия, а также отрабатывали различные сценарии — от обнаружения бесхозных вещей до выявления подозрительных пассажиров.
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В ходе тренировок работники компании взаимодействовали с полицией, экстренными службами, охранными предприятиями и представителями администраций округов.
Пассажирам напомнили, что при обнаружении бесхозных предметов ил подозрительных людей, необходимо сообщить об этом водителю или охраннику.
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